İskilip'te Uyuşturucu Operasyonu: 214 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 214 adet sentetik hap ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ünün zehir tacirlerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Asayiş Büro Amirliğince takibe alınan M.D.'nin evinde arama yapıldı. Aramada 214 adet sentetik hap ele geçirdi. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM