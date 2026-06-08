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Çorum'da otomobil şarampolde takla attı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil şarampolde takla attı: 1 yaralı
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Çorum'un İskilip ilçesinde tali yoldan çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, otomobilinin şarampolde takla atması sonucu kazayı yara almadan atlattı.

Çorum'un İskilip ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücü idaresindeki otomobil, şarampolde takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, İskilip-Tosya karayolu Uludere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halinde olan Mustafa G. idaresindeki 19 FC 334 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, tali yoldan ana yola aniden çıkan başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampolde takla attı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücü Mustafa G., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta incelemelerde bulunarak yangın riskine karşı önlem aldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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