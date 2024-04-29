İskenderun'da tırın yol kenarındaki tır sürücülerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir tırın yol kenarında yemek yiyen tır sürücülerinin arasına dalması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, E-5 karayolu İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 31 ACM 274 plakalı tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park ettikleri araçlarının yanında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına daldı. Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İskenderun ve Dörtyol Devlet Hastanelerine sevk edildi. - HATAY