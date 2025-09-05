İskenderun'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi Ağır Bakım önü mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen Chevrolet marka otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın, çevredekilerin yardımıyla büyümeden söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangında yaralanan olmadı. - HATAY