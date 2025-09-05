Haberler

İskenderun'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

İskenderun'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası maddi hasar oluştu, ancak yaralanma yaşanmadı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi Ağır Bakım önü mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen Chevrolet marka otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın, çevredekilerin yardımıyla büyümeden söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangında yaralanan olmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
