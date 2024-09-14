İskenderun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ve yanındaki 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza İskenderun ilçesi Piriresi Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Fiat Egea marka 31 ES 027 plakalı otomobil, yol kesişiminde Özlem Ç'nin kullandığı 31 ANT 193 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Özlem Ç. ile 4 yaşındaki Asil O.K. ve 2 yaşındaki Yağız A.K. yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. 2 yaşındaki Yağız A.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY