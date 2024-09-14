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İskenderun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yanındaki iki çocuk yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ve yanındaki 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza İskenderun ilçesi Piriresi Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Fiat Egea marka 31 ES 027 plakalı otomobil, yol kesişiminde Özlem Ç'nin kullandığı 31 ANT 193 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Özlem Ç. ile 4 yaşındaki Asil O.K. ve 2 yaşındaki Yağız A.K. yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. 2 yaşındaki Yağız A.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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