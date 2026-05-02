Hatay'da metruk ev yangını kontrol altına alındı
Hatay'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; İskenderun ilçesi Gürsel Mahallesi'nde bulunan metruk evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında metruk ev zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı