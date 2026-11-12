İskenderun'da ev kurşunlama şüphelisi tutuklandı, evinde ruhsatsız tabanca bulundu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay; 9 Kasım tarihinde Buluttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin İ.K. olduğu belirlendi.

Şüpheli, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı