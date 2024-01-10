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İskenderun'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hemen bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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