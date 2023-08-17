İskenderun'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan C.A. ve A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada çeşitli malzemeler ele geçirildi.