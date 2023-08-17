İskenderun'da bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs gözaltına alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan C.A. ve A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına aldı.
İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan C.A. ve A.K. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada; elektrik kablosu, bakır kablo, hurda malzemeleri ele geçirildi. A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa