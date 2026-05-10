İskenderun'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi Sakıt mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı