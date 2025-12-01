Haberler

İskenderun'da Arızalı Asansörde Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

İskenderun'da Arızalı Asansörde Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki derin apartmanda arızalanan asansörlerde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde arıza yaşanan asansörlerde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

İskenderun ilçesinde iki farklı apartmandaki asansörde yaşanan arızalar sonrası vatandaşlar mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla asansörden çıkamayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
