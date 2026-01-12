Haberler

İskenderun'da 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İskenderun'da 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletli polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletli polis ekiplerince yapılan çalışmada 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 4 şahsa yasa gereği işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, İskenderun motosikletli polis timlerince yapılan çalışmada; gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 300 paket sigaraya el konuldu.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan A.K., H.İ.A., H.Ç. ile H.Ö. adlı 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

