İş merkezinde telefon bataryalarının patlamasıyla çıkan yangın korkuya neden oldu Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin birinci katında bulunan telefoncu dükkanında telefon batarlarının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş merkezinde telefon bataryalarının patlamasıyla çıkan yangın korkuya neden oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin birinci katında bulunan telefoncu dükkanında telefon batarlarının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre Sur ilçesinde saat 17.10 sıralarında 6 katlı Reha İş Merkezi'nin birinci katında bulunan bir telefoncu dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alıntı. Aynı katta bulunan diğer iş merkezleri de yangından etkilendi.

Yangın esnasında ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken, Sur Kaymakamı Asım Solak olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görgü tanıklarından Furkan Karakuş, "İş merkezinin güvenliğinden sorumluyum. Bataryanın patlamasından dolayı yangın çıktı. Herhangi bir yaralı söz konusu değil. Sadece maddi zarar bulunmakta. Kaymakam yanan iş yeri sahiplerinden bilgi aldı. Hasar tespit çalışmalarının yapılacağı bilgisini verdi. İtfaiye yangın yerine erken gelmeseydi iş merkezi komple yanabilirdi. Yangında toplam 3 dükkan zarar gördü" dedi.