Haberler

İş makinesinin altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

İş makinesinin altında kalan motosikletli hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği motosikletli hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki iş makinesi kavşakta çarptığı Şemsettin Mehmet G. kontrolündeki 27 ATB 466 plakalı motosikletin üzerinden geçti. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş makinesi operatörünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı

Bir devir resmen sona erdi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi