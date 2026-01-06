İş makinesinin altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Gaziantep'te iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki iş makinesi kavşakta çarptığı Şemsettin Mehmet G. kontrolündeki 27 ATB 466 plakalı motosikletin üzerinden geçti. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş makinesi operatörünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP