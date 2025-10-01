Haberler

İş Kazası: Samsunlu Selami Mert Hayatını Kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinden 47 yaşındaki Selami Mert, Ankara'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Mert'in cenazesi 2 Ekim Perşembe günü Vezirköprü'de defnedilecek.

Samsun Vezirköprülü Selami Mert (47), Ankara'da çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Vezirköprü'nün Ayvalı Mahallesi'nden Selami Mert, Ankara'da bir inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Mert, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mert'in cenazesi, 2 Ekim Perşembe günü Vezirköprü'de toprağa verilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
