İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek ölen Gamze Açar davasında karar! 2 sanığa müebbet verildi

Ankara'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5. katından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis; Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası verdi. Açar'ın çamaşırında 4 ayrı sperm örneği bulunması sebebiyle ölmeden önce tecavüze uğradığı öğrenilmişti.

17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitmişti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklanmış; Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Eylül ayında görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Açar'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis; Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.

ÇAMAŞIRINDA 4 SANIĞA AİT SPERM ÖRNEĞİ BULUNMUŞTU

İddianamede Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı. Raporda Açar'ın iç çamaşırında alınan örneklerden sanıklardan 4'üne ait sperm örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Açar'ın tırnaklarından alınan örneklerin ise sanıklar Rıza ve Mehmet Doğan'a ait DNA profilleriyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda, Açar'ın, saç ve kan örneklerinde yapılan inceleme sonucunda, sanıkların iddia ettiği gibi uyuşturucu madde kullanmadığı belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Sanık Hüseyin Emre Gürgen savunmasında, "Hiçbir şekilde suçla alakam yoktur. Olayın yaşandığı sırada başka bir odada uyuduğum açıkça bellidir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Soruşturma aşamasında ki savcılık ifademi kabul ediyorum" demişti. Adli tıpta kendi iç çamaşırında sperm bulgularının çıkmasının sorulması üzerine Gürgen, "Sperm olması normal değil mi, insan tuvalete gidince tuvaleti de iç çamaşıra bulaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.