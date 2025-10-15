Haberler

İran uyruklu kişiye evine giderken kanlı pusu

İran uyruklu kişiye evine giderken kanlı pusu
Güncelleme:
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan İran uyruklu Masoud Nazari, ağır yaralandı. Olayda saldırgan yaya olarak kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Nazari hayatını kaybetti.

EVİNE GİDERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, saat 20.30 sıralarında İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta meydana geldi. İran uyruklu Masoud Nazari evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İRAN UYRUKLU ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Nazari ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nazari, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede alınan önlemin ardından inceleme yaptı. Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
