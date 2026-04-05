İran ordusu: "İsrail'e ait Hermes 900 ile ABD'ye ait iki MQ-9 tipi İHA imha edildi"

İran ordusu, İsfahan eyaletinde İsrail'e ait bir Hermes 900 ve ABD'ye ait iki MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı. Düşürülen İHA sayısının savaşın başlangıcından beri toplamda 162'ye ulaştığı bildirildi.

İran ordusu, İsfahan eyaletinde ABD ve İsrail'e ait olduğu belirtilen insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Ordu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'e ait bir adet Hermes 900 tipi İHA ile ABD'ye ait 2 adet MQ-9 tipi İHA, ordunun hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek İsfahan'da vurulup imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son düşürülen İHA'larla birlikte savaşın başlangıcından bu yana ülkenin hava savunma sistemi tarafından imha edilen toplam İHA sayısının 162'ye ulaştığı bildirildi. - TAHRAN

