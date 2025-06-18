İran, İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı Düzenledi

İran, İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, hipersonik Fettah-1 füzeleri ile İsrail'e 11. saldırı dalgasını gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırı sonrası İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin delindiği bildirildi. İran, İsrail hava sahasındaki kontrolünü vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, hipersonik Fettah-1 füzeleri ile İsrail'e saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Füzelerin İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi deldiği ve İsrail hava sahasında İran'ın tam kontrole sahip olduğu ifade edildi.

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan karşılıklı çatışmalar 6. günde devam ediyor. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, İsrail'e karşı "Gerçek Vaat 3" adıyla başlatılan operasyon kapsamında hipersonik Fettah-1 füzeleri ile İsrail'e 11. saldırı dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, "güçlü ve manevra kabiliyetine sahip" Fettah füzelerinin İsrail'in hava savunmasını deldiğini ve ülkeye "İran'ın otoritesi hakkında bir mesaj" gönderdiği ifade edildi. Saldırının, İsrail hava sahasında İran'ın tam kontrole sahip olduğunu ve bölge sakinlerinin İran saldırılarına karşı tamamen savunmasız olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Saldırıdan önce İsraillilere tahliye uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıdan önce Tel Aviv'in bir bölümü için tahliye uyarısı da yaptı. Uyarıda, İbranice ifadeyle İsraillilere Tel Aviv'in kuzey kesimini derhal terk etmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Fettah, İran'ın geliştirdiği ilk hipersonik füze olarak biliniyor. Fettah füzesi ilk olarak 2023 yılında tanıtılmış ve füzeye ismini İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in verdiği belirtilmişti.

İran füzeleri İsrail semalarında

İran'ın saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldığı öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail semalarındaki füzeler görüldü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
İran'ın füze saldırıları İsrail kabinesini karıştırdı! 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan ulu orta birbirine girdi
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Javier Bardem'den canlı yayında İsrail'e sert tepki: Bu bir soykırım

İran-İsrail savaşında tarafını seçti, canlı yayın bir anda kesildi
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.