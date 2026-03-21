İran, İsrail'e ait F-16 savaş uçağını hedef aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e ait bir savaş uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Siyonist rejime ait F-16 tipi üçüncü düşman savaş uçağı, sabaha saat 03.45'te İran'ın iç kesimlerinde Hava Kuvvetleri'ne bağlı modern hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Savaşın ilk 3 haftasında düşmana ait insansız hava araçları, seyir füzeleri, yakıt ikmal uçakları ve gelişmiş savaş jetleri dahil 200'den fazla hava unsurunun başarıyla tespit edilip imha edilmesi, İran ve bölge hava sahasında izleme ve önleme kapasitesinin arttığını ve ülkenin hava savunma sistemlerinin güçlendiğini ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı