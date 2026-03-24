İran füzesinin Tel Aviv'e isabet ettiği anlar ortaya çıktı

İran'ın sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda bir füzenin İsrail'in başkenti Tel Aviv'e isabet ettiği anlar ortaya çıktı. Füzenin isabet ettiği sokakta bir araç ters döndü.

İran'ın sabah saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Füzenin Tel Aviv'de bir sokağa isabet ettiği anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, bir aracın füzenin isabet etmesi ile ters döndüğü görüldü. Saldırıda, 6 kişi yaralanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı