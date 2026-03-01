Haberler

İran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıda 1 ölü, 32 yaralı

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına yanıt olarak Kuveyt'e düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yaralılar al-Adan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak hedef aldığı Körfez ülkelerinden Kuveyt'te can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaralıların al-Adan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtti. - KUVEYT

