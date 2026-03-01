İran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıda 1 ölü, 32 yaralı
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına yanıt olarak Kuveyt'e düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yaralılar al-Adan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak hedef aldığı Körfez ülkelerinden Kuveyt'te can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaralıların al-Adan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtti. - KUVEYT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı