İran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıda 1 ölü, 32 yaralı

İran'ın Kuveyt'e düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak hedef aldığı Körfez ülkelerinden Kuveyt'te can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaralıların al-Adan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtti. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı