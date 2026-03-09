Haberler

İran'ın İsrail'in merkezine saldırı anı görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran güçlerinin İsrail'in merkezine yaptığı misket bombası saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İran güçlerinin ülkenin merkezine misket bombası ile düzenlediği öne sürülen saldırılara ait görüntüler ortaya çıktı.

İran'ın, İsrail'in merkezindeki Yehud ve Holon kentleri ile Tel Aviv bölgesinin güneyinde bulunan Bat Yam kentine düzenlediği saldırıda bir kişi ölürken, 2 kişi ağır yaralandı. Misket bombası ile düzenlendiği öne sürülen saldırılara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail polisi, İran'ın saldırısının ardından ülkenin merkezinde en az altı noktada misket bombası isabeti tespit edildiğini iddia etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü

Düşen füze bakın nereye çarpmış! Facianın eşiğinden dönüldü
Nişandaki görüntü olay oldu! 'Bu düğün olmaz' yorumları yapılıyor

Nişandaki görüntü olay oldu! "Bu düğün olmaz" yorumları yapılıyor