İran'ın Beit Shemesh saldırısında can kaybı 8'e yükseldi

İran'ın İsrail'in Beit Shemesh şehrine düzenlediği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İran'ın İsrail'de düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Beit Shemesh şehrine düzenlenen balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, ikisi ağır 28 yaralı çevre hastanelere sevk edildi.

İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, füze, kentteki bir yerleşim alanına isabet etti ve bir sığınak ile çevredeki evlerde büyük hasara yol açtı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı