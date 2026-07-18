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İran Devrim Muhafızları: "Ürdün'ün Azrak kentindeki hava üssünde 2 ABD uçağı imha edildi"

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İran Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD üssüne düzenlenen misilleme saldırısında 2 savaş uçağının tamamen imha edildiğini, bazılarının ise ağır hasar gördüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD üssünde 2 savaş uçağının tamamen imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD üssüne misilleme saldırısı gerçekleştirildiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin sivil altyapıyı hedef aldığı belirtilerek, "Çocuk katili ABD ordusu, silahlı kuvvetlerimizle girdiği savaşta aldığı yenilgiyi hastanelere, köprülere, demiryollarına, limanlara ve havaalanlarına saldırarak ve sivilleri öldürerek gizlemeye çalışıyor" denildi. Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin cesur savaşçıları, gece saatlerinde ABD saldırılarına karşılık olarak Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD üssünde bulunan savaş uçağı sığınaklarına ve büyük bir park alanına eş zamanlı, yıkıcı bir füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 2 ABD savaş uçağı tamamen imha edildi, bazılarında da büyük hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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