İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi füzelerle vuruldu" denildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi füzelerle vuruldu" denildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi füzelerle vuruldu" denildi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı