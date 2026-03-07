Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi füzelerle vuruldu" denildi.

Güncelleme:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
