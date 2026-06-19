Reuters: "İran Devrim Muhafızları, Körfez ülkelerine saldırmak için Irak'ta gizli hücreler kurdu"

Reuters haber ajansı, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusunun ABD güçlerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine saldırılar düzenlemek için Irak'ta doğrudan kendisine bağlı gizli yeni hücreler kurduğunu ve bunların Nisan ve Mayıs aylarında Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik en az 7 saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

İngiliz Reuters haber ajansının 8 Iraklı kaynağa dayandırdığı haberinde, İran İslam Devrim Muhafızlarının ABD askerlerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılar gerçekleştirmek için Irak'ta gizli yeni hücreler kurduğu ifade edildi. Devrim Muhafızlarının tespit edilmemek için mevcut milisleri kullanmadığı aktarıldı. 3 kaynağa göre her biri yaklaşık 10 seçkin Iraklı Şii savaşçıdan oluşan 3 veya 4 hücre, 20 Nisan ile 17 Mayıs arasında Basra ve Samawa'nın yakınlarındaki çöl bölgelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hedeflere en az 7 insansız hava aracı saldırısı düzenledi. 2 Iraklı askeri yetkili, bir güvenlik yetkilisi ve 5 yerel milis komutanı, söz konusu yeni grupların komuta yapısının dışında faaliyet gösterdiğini ve doğrudan İran Devrim Muhafızları'na bağlı olarak çalıştığını aktardı. Yeni grupların, Kuveyt'e en az 3, Suudi Arabistan'a 2 ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kaynaklar, hedeflerin arasında ABD güçlerinin konuşlandığı Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü ve ülkenin uluslararası havaalanındaki bir askeri terminalin de bulunduğunu belirtti. Kaynaklara göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan saldırılar engellendi.

Şii çoğunluğa sahip bir ülke olan Irak'ta çoğu İran'la yakın bağlar sürdüren çok sayıda milis gücü bulunuyor. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı