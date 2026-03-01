İran, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı düzenledi
Orta Doğu'da çatışmalar devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu, uçak gemisinin dört balistik füze ile hedef alındığını belirterek, "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" dedi.
ABD tarafından söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı