İran'dan zorunlu başörtüsü üzerine yasal düzenleme 3. Sayfa Haberleri İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını söyledi. İran'da 13 Eylül günü başkent Tahran'da erkek kardeşiyle gezerken başörtüsünü kurallara uygun bağlamadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp 3 günün ardından komalık halde kaldırıldığı hastanede ölenMahsa Amini protestoları 3 aydır devam ediyor. Şimdiye kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti,binlerce kişi ise gözaltına alındı. İran rejimi, ülkedeki protestolar nedeniyle dış güçleri suçlarken iyi bir haber geldi. İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını söyledi. İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan zorunlu başörtüsü protestoları devam ederken, ülkede başörtüsü konusunda çalışma başlattıkları söyledi. Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, "Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.

Mahsa Amini'nin gözaltına alınmasına neden olunan "ahlak polisliği" hakkında yorumda bulunan Muntazeri, uygulamayı "sosyal güvenlik polisliği" şeklinde adlandırarak, "Yargı olarak sosyal güvenlik polisliğini sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok. Elbette yaşanan son olaylardan sonra güvenlik ve kültür merkezlerimiz soruna daha makul çözüm yolları arıyorlar" ifadelerini kullandı. - TAHRAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mahsa Emini İran 3. Sayfa Haberler

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