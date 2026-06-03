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İran'ın Kuveyt Havalimanı'na saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

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İran ordusunun Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti. Kuveyt saldırıyı kınayarak karşılık verme hakkını saklı tuttu.

İran'ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İran ordusunun Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısının bilançosu netleşiyor. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, havalimanı terminaline düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırıları sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, "Kuveyt, İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçları kullanarak gerçekleştirdiği acımasız ve devam eden saldırıları en güçlü şekilde kınamakta ve lanetlemektedir. Bu saldırıların sonuncusu bugün şafak vakti gerçekleşmiş olup Kuveyt Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere sivilleri ve hayati öneme sahip tesisleri hedef alarak 1 kişinin ölümüne, diğerlerinin yaralanmasına ve diplomatik misyonlar da dahil olmak üzere kritik öneme sahip tesislere zarar vermiştir" denildi.

Kuveyt'in saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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