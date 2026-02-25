İran'dan Hazar Denizi'nde İHA faaliyeti için NOTAM

İran, Azerbaycan sınırına yakın Hazar Denizi kıyı ve açıklarında insansız hava aracı (İHA) faaliyeti için NOTAM yayımladı.

İran, ülkenin kuzeyinde gerçekleştirilecek insansız hava aracı (İHA) faaliyetlerine ilişkin havacılara yönelik NOTAM (havacılar için bildiri) yayımladı. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Azerbaycan sınırına yakın Hazar Denizi kıyı ve açıklarında İHA faaliyeti yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan NOTAM'da, söz konusu bölgede yer seviyesinden 10 bin feet irtifaya kadar olan hava sahasının 25 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında kısıtlı kabul edileceği belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı