İran'dan İsrail'in Hayfa kentine yeni füze saldırısı

İran'ın İsrail'in Hayfa kentine parça tesirli mühimmat taşıyan bir füze ile gerçekleştirdiği son saldırı yangın ile geniş çaplı maddi hasara ve 4 kişinin dumandan etkilenmesine yol açtı.

İran, bir kez daha İsrail'in Hayfa kentini hedef aldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, sabaha karşı parça tesirli mühimmat taşıyan bir füze ile yapılan saldırı, bir yerleşim bölgesinde geniş çaplı maddi hasara yol açtı. Bazı araçların saldırının etkisiyle ters döndüğü, bazılarının alev aldığı görülürken, Magen David Adom ambulans servisi hafif duman zehirlenmesi belirtileri gösteren 1'i çocuk 4 kişinin Rambam Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı. - HAYFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı