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İran'da Yüksek Mahkeme onayıyla protestolarda polise ateş açan 1 kişi idam edildi

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İran'da Ocak ayındaki hükümet karşıtı protestolarda polise ateş açan 1 kişi idam edildi. Mizan Haber Ajansı'na göre Yüksek Mahkeme'nin onayladığı kişi, 8 Ocak'taki gösterilerde polise en az 3 el ateş etmiş ve Şehrekürd'de yakalanmıştı.

İran'da Ocak ayında düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında polise ateş açan 1 kişi idam edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre İran Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasını onayladığı Siavash Jamshidi, sabah saatlerinde idam edildi. Jamshidi'nin 8 Ocak'taki protestolar sırasında polise en az 3 el ateş ettiği ve iki gün sonra İran'ın güneybatısındaki Şehrekürd'de bir tabancayla yakalandığı belirtildi. Jamshidi'nin internet üzerinden insanlarla iletişime geçerek "güvenlik karşıtı" faaliyetler düzenlediği aktarıldı.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar Ocak ayında hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüş, şiddet olaylarına sahne olmuştu. İran, protestolara ve şiddete ABD ve İsrail destekli silahlı grupların ve militanların karıştığını iddia etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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