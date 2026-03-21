İran'da Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 5 kişiye gözaltı

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinde, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad için casusluk yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Yerel savcı, gözaltına alınan kişilerin ağır ceza alabileceğini belirtti.

İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad adına casusluk yaptığı belirtilen 5 kişi gözaltına alındı. Bucnurd Başsavcısı Cevad İlali yaptığı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı'na bağlı birimler, Kuzey Horasan'da Mossad'a bağlı 5 kişiyi titiz bir istihbarat çalışması sonucu gözaltına aldı. Ülkedeki savaş şartları dikkate alındığında bu kişiler için mal varlığına el koyma ve idama kadar varan cezalar üç dereceye kadar ağırlaştırılacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
YRP'li başkanın kardeşi aracında ölü bulundu

Akşam park ettiği araçta sabah ölü bulunan şahsın kimliği şoke etti
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor

"Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor" diyerek isyan etti