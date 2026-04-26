İran'da güvenlik güçlerine saldırıdan hüküm giyen kişi idam edildi

İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşu'l-Adl örgütüne üye olma ve güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirme suçlarından hüküm giyen bir kişi idam edildi.

İran'da güvenliği bozma çabaları idamla cezalandırılıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı'ndan yapılan habere göre, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşu'l-Adl örgütüne üye olma ve güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirme suçlarından hüküm giyen bir kişi idam edildi. Yetkililer, idam edilen kişinin Amer Rameş olduğunu belirterek, zanlının İran'ın güneydoğusunda yürütülen bir terörle mücadele operasyonunda yakalandığını ve silahlı isyan suçlamasıyla yargılandığını bildirdi. Rameş'in, askeri personele yönelik bombalı saldırılar ve pusu eylemlerine karışmakla da suçlandığı ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
