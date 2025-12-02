Haberler

İran'da Eşini Öldüren Şahıs İdam Edildi

Güncelleme:
İran'ın Simnan eyaletinde eşini boğarak öldüren bir kişi, mahkeme tarafından verilen idam cezası halkın gözü önünde infaz edildi. Yargı Başkanı, aile içi şiddet ve cinayetlerle mücadele kararlılığını vurguladı. Son bir yılda İran'da en az 176 kadın cinayeti işlendiği bildirildi.

İran'ın Simnan eyaletinde, eşini boğarak öldürmekten suçlu bulunan şahıs, tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından halkın gözü önünde idam edildi.

İran'ın Simnan eyaletinde eşini öldürmek suçundan yargılanan bir kişi idam edildi. Simnan Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sanığın "eşini boğarak kasten öldürmek" suçundan mahkum edildiğini ve verilen kısas cezasının Yüksek Mahkeme tarafından da onanarak kesinleştiğini bildirdi. Ekberi, tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından idam cezasının bu sabah Simnan kentinde halkın gözü önünde infaz edildiğini ifade etti.

2020 yılında bir sağlık merkezinin ihbarı üzerine soruşturma açıldığını belirten Ekberi, "Sanık, cinayetin ardından olay yerini değiştirerek ölümü doğal bir süreç ya da kaza gibi göstermeye çalışmış. Ancak yapılan incelemeler, uzman ekiplerin gerçekleştirdiği olay yeri canlandırması ve delillerin ayrıntılı analizleri, gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı" dedi. Ekberi, aile içi şiddet ve planlanmış cinayetlerle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, "Kesinleşmiş hükümlerin uygulanması, mağdur yakınlarının hakkının teslim edilmesi ve toplumda caydırıcılığın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Simnan yargısı, delil karartma ve gerçeği gizleme girişimleriyle işlenen kasıtlı suçlara karşı hiçbir şekilde taviz vermeyecektir" şeklinde konuştu.

Son bir yılda en az 176 kadın cinayeti işlendi

Norveç merkezli İnsan Hakları Örgütü Hengaw'ın yayınladığı rapora göre, son bir yıl içinde en az 176 kadın ve kız çocuğu aile içi şiddet veya aile bireyleri tarafından öldürüldü. Kurbanlar arasında 5 yaşındaki çocuklardan 23 yaşındaki genç kadınlara kadar geniş bir yaş aralığı bulunuyor. Hengaw, 2024 yılında da İran'da 191 kadın cinayeti kaydetmiş ve bu cinayetlerin çoğunun kadınların yakınları tarafından işlendiğini bildirmişti. - TAHRAN



