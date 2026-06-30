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İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na silahlı saldırı: 2 ölü

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İran'ın Kirmanşah eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırıyı 'Xori Hiwa' adlı silahlı grup üstlendi.

İran'ın Kirmanşah eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) yönelik saldırı gerçekleştirildi. İran'ın Kirmanşah eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İran medyası, olayı "terör saldırısı" ifadeleriyle duyurdu. Haberde, saldırganların DMO üyelerinin evinin dışında ateş açtığı ve yetkililerin failleri tespit etmek için soruşturma başlattığı bildirildi.

Norveç merkezli Kürt hakları örgütü Hengaw, "Xori Hiwa" (Umut Güneşi) adlı yeni kurulan silahlı bir grubun saldırıyı üstlendiğini açıkladı. Açıklamada, saldırının, 2022'de Kürt İranlı Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan "Kadın, Yaşam, Özgürlük" hareketi sırasında Kürt bölgelerindeki protestoların bastırılmasında rol aldığı iddia edilen Devrim Muhafızları mensuplarını hedef aldığı belirtildi. - KİRMANŞAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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