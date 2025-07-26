İran'da Adalet Sarayı'na Saldırı: 5 Ölü, 13 Yaralı

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde bulunan Adalet Sarayı'na düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Saldırıyı İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşu'l-Adl üstlendi.

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki Adalet Sarayı'na sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Eyalete bağlı Zahidan kentinde bulunan Sistan ve Beluçistan Eyaleti Adalet Sarayı'na giren saldırganların rastgele ateş açtığı belirtildi. Saldırıda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan bazılarının ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Güvenlik ve emniyet güçlerinin durumu kontrol altına aldığı, yetkililerin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü ve detaylı bilgilerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Saldırının sorumluluğunu İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşu'l-Adl üstlendi. - TAHRAN