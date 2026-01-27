Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki istikrarsızlık konusunda uyarılarda bulundu. Pezeşkiyan, barış ve gerginliğin azaltılması sürecini destekleyeceklerini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarsızlığın hiç kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atacak faaliyetlere karşı uyarıda bulundu.

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri yığınağını artırarak Orta Doğu bölgesinde bir hava tatbikatı gerçekleştireceğini duyururken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan görüşme sırasında Tahran yönetimine sağladıkları destek için Müslüman ülkelere teşekkürlerini iletti. Açıklamada, "Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarsızlığın hiç kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, bölgenin istikrarını tehlikeye atacak psikolojik ve siyasi faaliyetlere karşı uyarıda bulundu" denildi.

Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın barış, bölgede gerginliğin azaltılması ve muhtemel çatışmaların önlenmesine yönelik herhangi bir süreci desteklemeye hazır olduğunu teyit etti. Açıklamada, ayrıca Veliaht Prens Selman'ın da Pezeşkiyan'a, Riyad yönetiminin İran'a yönelik her türlü saldırganlığı reddettiği ve bölgede kalıcı barış ile güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için İran ve bölgedeki diğer ülkelerle iş yapmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.

ABD'nin tatbikat açıklaması

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denilmişti.

Söz konusu tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Tatbikat, CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyurulmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

3 ismin sonucu çıktı! Aralarında ünlü oyuncu da var
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kendisi gibi ünlü olan halasını son yolculuğuna uğurladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir