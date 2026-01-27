İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarsızlığın hiç kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atacak faaliyetlere karşı uyarıda bulundu.

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri yığınağını artırarak Orta Doğu bölgesinde bir hava tatbikatı gerçekleştireceğini duyururken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan görüşme sırasında Tahran yönetimine sağladıkları destek için Müslüman ülkelere teşekkürlerini iletti. Açıklamada, "Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarsızlığın hiç kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, bölgenin istikrarını tehlikeye atacak psikolojik ve siyasi faaliyetlere karşı uyarıda bulundu" denildi.

Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın barış, bölgede gerginliğin azaltılması ve muhtemel çatışmaların önlenmesine yönelik herhangi bir süreci desteklemeye hazır olduğunu teyit etti. Açıklamada, ayrıca Veliaht Prens Selman'ın da Pezeşkiyan'a, Riyad yönetiminin İran'a yönelik her türlü saldırganlığı reddettiği ve bölgede kalıcı barış ile güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için İran ve bölgedeki diğer ülkelerle iş yapmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.

ABD'nin tatbikat açıklaması

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denilmişti.

Söz konusu tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Tatbikat, CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyurulmuştu. - TAHRAN