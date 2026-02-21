Haberler

İran'dan 24 Şubat'taki askeri atış faaliyetlerine ilişkin NOTAM

Güncelleme:
İran, 24 Şubat'ta Kirman ve İlam eyaletlerinde, ardından 28 Şubat, 3 ve 6 Mart tarihlerinde farklı bölgelerde gerçekleşecek askeri atış faaliyetleri nedeniyle havacılara yönelik NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladı. Söz konusu faaliyetlerle ilgili hava sahası belirli saatlerde kısıtlı ve tehlikeli olacak.

Yayımlanan bilgilere göre, söz konusu faaliyetler kapsamında yer seviyesinden 8 bin ila 11 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının belirli saatlerde kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği belirtildi. Ayrıca 25 Şubat, 28 Şubat ile 3 ve 6 Mart tarihlerinde İran'ın farklı bölgelerinde de askeri atış faaliyetleri planlandığı kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

