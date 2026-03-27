İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 46 kişi gözaltına alındı

İran İstihbarat Bakanlığı ülkenin Gülistan, Batı Azerbaycan, Kirman, İsfahan ve İlam eyaletlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 46 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 46 kişinin 5 farklı eyalette düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gülistan eyaletinde terör eylemi hazırlığında olduğu belirtilen 2 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını ve şüphelilerin güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı planladığı belirtildi. Ayrıca söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet silah ve 43 mermi ele geçirildiği aktarıldı.

Batı Azerbaycan'da 8 gözaltı

Batı Azerbaycan eyaletinde ise 8 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerden 4'ünün Mahabad kentinde faaliyet gösteren ayrılıkçı bir grupla bağlantılı olduğu, diğerlerinin ise farklı gruplarla irtibatta bulunduğu bildirildi. Ayrıca bazı şüphelilerin, İsrail'e bağlı olduğu öne sürülen bir medya ağı ile ABD ve İsrail bağlantılı sosyal medya hesaplarına bilgi aktardığı ifade edildi.

Üç eyalette 36 kişi gözaltına alındı

Açıklamada Kirman'da 21, İsfahan'da 10 ve İlam'da 5 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek şüphelilerin askeri ve hassas bölgelerden elde ettikleri görüntü ve bilgileri ABD ve İsrail bağlantılı medya ağı ile irtibatlı unsurlara aktardıkları ifade edildi. Açıklamada ayrıca, İlam eyaletinde gözaltına alınan bazı şüphelilerin savunma merkezlerine ait görüntüleri ayrılıkçı gruplara gönderdiği belirtilirken adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet Starlink uydu internet cihazı ele geçirildiği bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı