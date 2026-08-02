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Irak’ta "aşırı sıcaklar" nedeniyle mühimmat deposunda patlama

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Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’nde bir mühimmat deposunda sıcaklıklar nedeniyle patlama meydana geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nde bir mühimmat deposunda sıcaklıklar nedeniyle patlama meydana geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde ise bir ticari depoda çıkan yangının yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara yol açtığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nde mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan, patlamanın aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle bazı mühimmatların infilak etmesinden kaynaklandığını açıkladı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Görgü tanıkları ise patlamanın ardından söz konusu üssün içerisinden yoğun duman yükseldiğini, güçlü patlama seslerinin duyulduğunu ve bölgede kısa süreli paniğin yaşandığını ifade etti.

Duhok'ta ticari depoda büyük yangın

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde bulunan bir ticari depoda çıkan yangın da büyük çapta maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtilirken, alevlerin kısa sürede tüm depoyu sardığı bildirildi. Yerel kaynakların depo sahibine dayandırdığı bilgiye göre, yangında deponun alt ve üst katlarının tamamen yandığı, alt katta meyve suyu ve enerji içecekleri, üst katta ise deterjan, çocuk bezi, şampuan, sabun ve çeşitli temizlik malzemelerinin bulunduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre yangının yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara yol açtığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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