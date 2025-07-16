Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarına insansız hava aracı (İHA) saldırı düzenlendi.

DUHOK'TA PETROL SAHASINA İHA SALDIRISI

Duhok kentinde bulunan Şeyhan ilçesinde Badre petrol sahasına akşam saatlerinde İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası petrol sahasında şiddetli patlama meydana gelirken yangın çıktı.

IKBY'ye bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Zaho ile Duhok vilayetindeki üç ayrı petrol sahasının, 4 adet İHA ile hedef alındığı belirtildi. Irak'ta bu hafta, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'taki petrol sahalarına yönelik birden fazla saldırı düzenlenmişti.