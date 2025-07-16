Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı

Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı
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Irak'ın Duhok kentinde bulunan Badre petrol sahasına düzenlenen İHA saldırısında şiddetli patlama ve yangın meydana geldi. Terörle Mücadele Birimi, Zaho ve Duhok vilayetlerindeki üç petrol sahasının da hedef alındığını bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarına insansız hava aracı (İHA) saldırı düzenlendi.

DUHOK'TA PETROL SAHASINA İHA SALDIRISI

Duhok kentinde bulunan Şeyhan ilçesinde Badre petrol sahasına akşam saatlerinde İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası petrol sahasında şiddetli patlama meydana gelirken yangın çıktı.

IKBY'ye bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Zaho ile Duhok vilayetindeki üç ayrı petrol sahasının, 4 adet İHA ile hedef alındığı belirtildi. Irak'ta bu hafta, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'taki petrol sahalarına yönelik birden fazla saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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