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Irak'ın Musul kentinde DEAŞ'ın yerleştirdiği patlayıcı infilak etti, 2 asker öldü

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Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde DEAŞ tarafından geçmişte yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı. Patlama, Irak Savunma Bakanlığı'na göre Rava Çölü'nün kuzeyindeki arama ve tarama çalışmaları sırasında meydana geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından geçmişte yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde patlama meydana geldi. Musul kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından geçmişte yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre patlama Rava Çölü'nün kuzeyinde yürütülen arama ve tarama çalışmaları sırasında meydana geldi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmiş ve kentte ciddi insan hakları ihlalleri gerçekleştirmişti. Irak güvenlik güçleri, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle 2017'de Musul dahil DEAŞ'ın elindeki bölgeleri geri almıştı. Irak hükümeti 9 Aralık 2017'de ülke topraklarının DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını ilan etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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