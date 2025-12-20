Haberler

Yoğun sis beraberinde kaza getirdi: Devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Yoğun sis beraberinde kaza getirdi: Devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde gece geç saatlerde yoğun sis sebebiyle meydana gelen kazada, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İpsala ilçesinde bağlı Sultanköy-İbriktepe Barajı yolunda gece geç saatlerde yoğun sisin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 25 EV 177 plakalı aracın sürücüsü, aracın yan yatmasına neden oldu.

Kazayı gören yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
title