Yoğun sis beraberinde kaza getirdi: Devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde gece geç saatlerde yoğun sis sebebiyle meydana gelen kazada, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İpsala ilçesinde bağlı Sultanköy-İbriktepe Barajı yolunda gece geç saatlerde yoğun sisin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 25 EV 177 plakalı aracın sürücüsü, aracın yan yatmasına neden oldu.
Kazayı gören yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE