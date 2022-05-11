İntihar ettiği sanılıyordu, 20 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşıldı

Sücüllü köyünde hayvancılık yapan Urhan Dakduklu'dan haber alamayan yakınları, 28 Mayıs 2002 tarihinde köy merkezine 2 kilometre uzaklıktaki arazide yalnız yaşadığı bağ evine gitti. Eve giren yakınları Dakduklu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede bir hafta önce öldüğü anlaşılan Urhan Dakduklu'nun göğüs bölgesinden vurulduğu ve kendi tüfeğiyle intihar ettiği değerlendirildi. Urhan Dakduklu toprağa verilirken, dosya ise rafa kaldırıldı.

ZAMAN AŞIMINA KISA BİR SÜRE KALMIŞTI

Olayın zaman aşımına uğramasına günler kala, yapılan ihbar üzerine savcılık talimatı ile jandarma dosyayı yeniden incelemeye aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Muhtar Ahmet Tünel'i de yanına alarak bağ evinde ve bölgede inceleme yaptı. Savcılık koordinesinde, jandarmanın titiz çalışması sonucu yürütülen soruşturmada Dakduklu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma olayla ilgisi olduğu belirlenen ve ilçeye bağlı Kuyucak köyünde oturan Hüseyin Görenekli ve N.K.'yi (44) gözaltına aldı. Hüseyin Görenekli ve N.K.'nin hırsızlık amacıyla 21 Mayıs 2002 tarihinde Urhan Dakduklu'nun evine girdikleri belirlendi. Yapılan sorguda şahsın çıkan kavga sonucu cinayeti işlediği anlaşıldı.