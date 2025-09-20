İnternetten Müstehcen İçerik Paylaşan 4 Şüpheli Yakalandı
Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda internet üzerinden müstehcen içerik paylaştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital ortamda suç teşkil eden içeriklere karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyona gerçekleştirdi. İnternet üzerinden müstehcen görüntü paylaştığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs, 3 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 19 Eylül Cuma günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA