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İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi Gazozcu Akif Caddesi üzerinde bulunan inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelisinin A.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanan şüpheliden, müştekilere ait 1 adet su ısıtıcı, 1 adet matkap, 1 adet ahşap kesici ve 1 adet elektrikli testere rızaen teslim alınarak sahiplerine verildi.

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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