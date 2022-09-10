İnşatta vinç çalışanların üzerine devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Malatya'da bir inşaat sahasında vinç çalışanların üzerine devrildi. Olayda 3 işçi hayatını kaybederken 2 işçi de ağır yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta henüz belirlenemeyen bir nedenden devrilen vinç işçilerin üzerine düştü.

3 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Olayda ilk belirmemelere göre Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken 2 işçi ise ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Vali Hulusi Şahin ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olay yerine gelerek bilgi aldı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yarılıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.