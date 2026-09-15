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İnşaatın 4’üncü katından düşen şahıs yaralandı

İnşaatın 4’üncü katından düşen şahıs yaralandı
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 4 katlı bir inşaatın son katından henüz bilinmeyen bir sebeple düşen 41 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 katlı bir inşaatın son katından henüz bilinmeyen bir sebeple düşen 41 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Tarih Bulvarı üzerinde bulunan ve henüz inşaatı tamamlanmamış 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ç. (41) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebepten dolayı binanın dördüncü katından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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